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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Die Höhlen-Barbapapas

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 27.06.2024
Barbapapa und Familie: Die Höhlen-Barbapapas

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Barbapapa und Familie

Folge 19: Barbapapa und Familie: Die Höhlen-Barbapapas

12 Min.Folge vom 27.06.2024

Beim Spielen im Wald fällt die Hündin der Familie in einen Schacht. Beim Versuch, sie zu befreien, entdecken die Kinder Malereien an der Höhlenwand, die noch aus der Zeit der Höhlen-Barbapapas stammen. Begeistert versetzen sie sich sogleich in die damalige Epoche. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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