Barbapapa und Familie: Vom Samenkorn zum BrotJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 2: Barbapapa und Familie: Vom Samenkorn zum Brot
11 Min.Folge vom 07.06.2024
Die Familie Barbapapa arbeitet gemeinsam am Bauernhof. Sie pflügen mit ihren Eseln das Feld und streuen Weizen aus. Aus dem Stroh des letzten Jahres bauen die Kinder ein tolles Schloss! Nachdem der Weizen geerntet ist, geht es ans Mahlen. Doch dann bricht durch ein Missgeschick das Mühlrad. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0