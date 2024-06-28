Barbapapa und Familie: Der Weihnachtsmann!Jetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 20: Barbapapa und Familie: Der Weihnachtsmann!
12 Min.Folge vom 28.06.2024
Es ist Heiligabend und die Kinder fragen sich, warum es üblich ist, einen Christbaum aufzustellen und ihn zu schmücken. Auch Barbapapa hat diese Gepflogenheit einst sehr verwundert. Um aus erster Hand Näheres zu erfahren, ist er damals zum Nordpol gereist. Dort wohnt der Weihnachtsmann. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
