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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Das Sammelalbum

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 29.06.2024
Barbapapa und Familie: Das Sammelalbum

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Barbapapa und Familie

Folge 21: Barbapapa und Familie: Das Sammelalbum

11 Min.Folge vom 29.06.2024

In der Familie Barbapapa ist das Stickerfieber ausgebrochen. Die Kinder sammeln Aufkleber in ihrem Album. Als die Eltern kein Geld mehr dafür ausgeben wollen, wird das Sparschwein geplündert. Doch knapp bevor das Album komplett ist, sind die Sticker wieder aus der Mode gekommen... Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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