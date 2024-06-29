Barbapapa und Familie: Das SammelalbumJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 21: Barbapapa und Familie: Das Sammelalbum
11 Min.Folge vom 29.06.2024
In der Familie Barbapapa ist das Stickerfieber ausgebrochen. Die Kinder sammeln Aufkleber in ihrem Album. Als die Eltern kein Geld mehr dafür ausgeben wollen, wird das Sparschwein geplündert. Doch knapp bevor das Album komplett ist, sind die Sticker wieder aus der Mode gekommen... Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
