Barbapapa und Familie: Die Schatzsuche
Barbapapa und Familie
Folge 22: Barbapapa und Familie: Die Schatzsuche
11 Min.Folge vom 01.07.2024
Herr Akkurat besucht mit seinen Söhnen Leon und Lou-Lou die Familie Barbapapa. Die beiden Kinder werden sehr streng erzogen, müssen sich an viele Regeln halten und dürfen sich nicht schmutzig machen. Die jungen Barbapapas wollen ihnen jedoch zeigen, das unbeschwertes Spielen viel lustiger ist und so gehen alle zusammen auf Schatzsuche. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
