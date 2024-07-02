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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Das perfekte Abendessen

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 02.07.2024
Barbapapa und Familie: Das perfekte Abendessen

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Barbapapa und Familie

Folge 23: Barbapapa und Familie: Das perfekte Abendessen

12 Min.Folge vom 02.07.2024

Barbapapa und Barbamama gehen am Abend aus, um den Tag, an dem sie sich kennengelernt haben, zu feiern. Barbabella übernimmt indessen die Betreuung ihrer Geschwister. Damit hat sie eine große Aufgabe übernommen, denn die Kinder machen es ihrer Schwester nicht leicht... Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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