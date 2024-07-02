Barbapapa und Familie: Das perfekte AbendessenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 23: Barbapapa und Familie: Das perfekte Abendessen
12 Min.Folge vom 02.07.2024
Barbapapa und Barbamama gehen am Abend aus, um den Tag, an dem sie sich kennengelernt haben, zu feiern. Barbabella übernimmt indessen die Betreuung ihrer Geschwister. Damit hat sie eine große Aufgabe übernommen, denn die Kinder machen es ihrer Schwester nicht leicht... Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0