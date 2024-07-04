Barbapapa und Familie: ReingelegtJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 25: Barbapapa und Familie: Reingelegt
11 Min.Folge vom 04.07.2024
Am heutigen Barba-Streichetag häufen sich die kuriosen Ereignisse. Der Hund kann plötzlich sprechen und es gab eine Dinosauriersichtung. Geht hier alles mit rechten Dingen zu oder handelt es sich um eine Reiher ausgeklügelter Streiche? Die Barbapapas gehen der Sache auf den Grund. Bildquelle: ORF
Barbapapa und Familie
