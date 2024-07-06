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Barbapapa und Familie

Barbapapa und Familie: Leben in der Natur

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 06.07.2024
Barbapapa und Familie: Leben in der Natur

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Barbapapa und Familie

Folge 27: Barbapapa und Familie: Leben in der Natur

12 Min.Folge vom 06.07.2024

Die Barbababys sind begeistert vom Buch eines Abenteurers. Darin beschreibt er, wie man in der Wildnis überlebt. Also bitten sie Barbapapa und Barbamama, dass sie gemeinsam ein solches Abenteuer erleben dürfen. Das Leben in der Natur ist aber gar nicht so einfach, wie die Kinder es sich erträumt haben. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA

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