Barbapapa und Familie: Leben in der NaturJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 27: Barbapapa und Familie: Leben in der Natur
12 Min.Folge vom 06.07.2024
Die Barbababys sind begeistert vom Buch eines Abenteurers. Darin beschreibt er, wie man in der Wildnis überlebt. Also bitten sie Barbapapa und Barbamama, dass sie gemeinsam ein solches Abenteuer erleben dürfen. Das Leben in der Natur ist aber gar nicht so einfach, wie die Kinder es sich erträumt haben. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
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