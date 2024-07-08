Barbapapa und Familie: Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 28: Barbapapa und Familie: Der Doppelgänger
11 Min.Folge vom 08.07.2024
Als Barbazoo bemerkt, dass seine Geschwister ihn durch einen Irrtum für Barbapapa halten, nutzt er die Gelegenheit gleich aus. Er beauftragt seine Brüder und Schwestern, sein Zimmer sauber zu machen. Aber bald muss Barbazoo erkennen, dass so ein Leben als Doppelgänger auch Nachteile mit sich bringt. Bildquelle: ORF
