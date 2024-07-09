Barbapapa und Familie: Das Fell-PortraitJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 29: Barbapapa und Familie: Das Fell-Portrait
11 Min.Folge vom 09.07.2024
Barbabo liebt es, Bilder zu malen. Doch auf einmal fehlt ihm die Inspiration. Barbabella, die ihm oft Modell steht, versucht ihn zu motivieren. Aber was immer Barbabo auch zu malen versucht, es gefällt ihm nicht. Ob Barbamama mit ihrer Idee weiterhelfen kann? Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbapapa und Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0