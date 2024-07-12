Barbapapa und Familie: Kleiner Schluckauf – große FolgenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 32: Barbapapa und Familie: Kleiner Schluckauf – große Folgen
11 Min.Folge vom 12.07.2024
Familie Barbapapa verbringt einen gemütlichen Tag am See. Barbabo hat die Gelegenheit genutzt, ein tolles Bild zu malen. Damit möchte er an einem Wettbewerb teilnehmen. Doch dummerweise wird Barbabo von einem hartnäckigen Schluckauf geplagt. Nichts scheint dagegen zu helfen. Bildquelle: ORF
