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Barbapapa und Familie

Schneeabenteuer / Das Fußballspiel

NickelodeonFolge vom 05.05.2026
Schneeabenteuer / Das Fußballspiel

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Barbapapa und Familie

Folge vom 05.05.2026: Schneeabenteuer / Das Fußballspiel

22 Min.Folge vom 05.05.2026

Während eines Skiausflugs bauen die Barbapapas ein riesiges Iglu. Barbabravo und Barbalib fordern gegenseitig ihren Mut heraus. Barbabright entwickelt einen Staubsauger-Roboter, der auch ein sehr guter Fußballer ist. Die Barbabaies spielen gegen ihn.

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