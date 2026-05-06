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Barbapapa und Familie

Das Traumhaus / Wenn ich mal groß bin

NickelodeonFolge vom 06.05.2026
Das Traumhaus / Wenn ich mal groß bin

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Barbapapa und Familie

Folge vom 06.05.2026: Das Traumhaus / Wenn ich mal groß bin

22 Min.Folge vom 06.05.2026

Barbabright sorgt mit Magie dafür, dass es im Haus keinen Wasserschaden gibt. Am nächsten Tag gibt es jedoch ein Problem. Währenddessen baut ein Vogel sein Nest auf Barbazoos Bauch und Barbazoo möchte gern ein Baum werden, um Tiere zu beherbergen.

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