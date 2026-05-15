Für Mama / Barba-KaramboulageJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 15.05.2026: Für Mama / Barba-Karamboulage
22 Min.Folge vom 15.05.2026
Während der Vorbereitung zu einer Geburtstags-Show für Barbamama, bleibt Barbabo in einer Jahrmarktsattraktion stecken. // Drei verschiedene Geschichten münden mitten auf dem Hof in ein großes Chaos.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany