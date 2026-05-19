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Barbapapa und Familie

Der wandelnde Magen / Wo ist Bali?

NickelodeonFolge vom 19.05.2026
Der wandelnde Magen / Wo ist Bali?

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Barbapapa und Familie

Folge vom 19.05.2026: Der wandelnde Magen / Wo ist Bali?

22 Min.Folge vom 19.05.2026

Eine Ziege ist aus dem Berg geflohen und kommt, um Verwüstung anzurichten und alles zu verschlingen, was ihr in den Weg kommt. Zudem ist Bali nirgends zu finden und die Gruppe setzt ihre ganze Fantasie ein, um sie zu suchen.

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