Der wandelnde Magen / Wo ist Bali?Jetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 19.05.2026: Der wandelnde Magen / Wo ist Bali?
22 Min.Folge vom 19.05.2026
Eine Ziege ist aus dem Berg geflohen und kommt, um Verwüstung anzurichten und alles zu verschlingen, was ihr in den Weg kommt. Zudem ist Bali nirgends zu finden und die Gruppe setzt ihre ganze Fantasie ein, um sie zu suchen.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany