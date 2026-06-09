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Barbapapa und Familie

Barbazoos Tagebuch / Die große Reporterin

NickelodeonFolge vom 09.06.2026
Barbazoos Tagebuch / Die große Reporterin

Barbazoos Tagebuch / Die große ReporterinJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge vom 09.06.2026: Barbazoos Tagebuch / Die große Reporterin

22 Min.Folge vom 09.06.2026

Barbazoo hat eine Menge Dinge, über die er in sein Tagebuch schreiben kann! // Nachdem Barbasophie die Biografie von Nellie Bly gelesen hat, ist sie fest entschlossen, eine großartige Reporterin zu werden!

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