Barbazoos Tagebuch / Die große ReporterinJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 09.06.2026: Barbazoos Tagebuch / Die große Reporterin
22 Min.Folge vom 09.06.2026
Barbazoo hat eine Menge Dinge, über die er in sein Tagebuch schreiben kann! // Nachdem Barbasophie die Biografie von Nellie Bly gelesen hat, ist sie fest entschlossen, eine großartige Reporterin zu werden!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany