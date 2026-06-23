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Barbapapa und Familie

Barbalalas Talentwettbewerb / Eine dreifache Verwechslung

NickelodeonFolge vom 23.06.2026
Barbalalas Talentwettbewerb / Eine dreifache Verwechslung

Barbalalas Talentwettbewerb / Eine dreifache VerwechslungJetzt kostenlos streamen

Barbapapa und Familie

Folge vom 23.06.2026: Barbalalas Talentwettbewerb / Eine dreifache Verwechslung

22 Min.Folge vom 23.06.2026

Alle Barbababies sind zu einer Talentshow eingeladen. Videospiele machen Spaß, aber man muss auch das gute Wetter genießen, daher sollte man nicht allzu lang vor dem Bildschirm hängen und auch mal eine verdiente Pause machen.

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