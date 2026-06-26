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Barbapapa und Familie

Barbazoos Rosen / Rettet die Korallen

NickelodeonFolge vom 26.06.2026
Barbazoos Rosen / Rettet die Korallen

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Barbapapa und Familie

Folge vom 26.06.2026: Barbazoos Rosen / Rettet die Korallen

22 Min.Folge vom 26.06.2026

Barbazoos wunderschöne Rosen sind in der Nacht auf geheimnisvolle Weise verschwunden. // Barbapapa erzählt den Barbababys von seiner Erkundungsreise in die Arktis und zum Meeresgrund.

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