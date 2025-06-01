Barbara Karlich - Talk um 4: Jeder Tag zählt: Meine zweite ChanceJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 260: Barbara Karlich - Talk um 4: Jeder Tag zählt: Meine zweite Chance
53 Min.Folge vom 01.06.2025
Manchmal hält das Leben unerwartete Wendungen bereit - Momente, die alles verändern. Die Kunst besteht darin, alte Wege zu verlassen und mit frischem Blick voranzuschreiten. Denn die Vergangenheit definiert nicht die Zukunft und jeder Moment kann genutzt werden, um Veränderungen herbeizuführen. Es geht darum, nicht aufzugeben, sondern die Chancen zu erkennen, die sich immer wieder bieten.
