Barbara Karlich - Talk um 4: Nostalgie: Zwischen Sehnsucht und Erinnerung

ORF2Staffel 1Folge 290vom 10.09.2025
52 Min.Folge vom 10.09.2025

Manchmal genügt ein vertrauter Duft, ein altes Lied oder ein vergilbtes Foto, um uns in vergangene Zeiten zurückzuversetzen. Nostalgie ist dieses besondere Gefühl, das Erinnerungen wachruft und zugleich eine leise Sehnsucht nach dem Vergangenen weckt. Sie lässt uns Momente aus der Kindheit, Begegnungen mit geliebten Menschen oder unbeschwerte Tage noch einmal erleben – zumindest in Gedanken.

