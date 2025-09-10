Barbara Karlich - Talk um 4: Nostalgie: Zwischen Sehnsucht und ErinnerungJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 290: Barbara Karlich - Talk um 4: Nostalgie: Zwischen Sehnsucht und Erinnerung
52 Min.Folge vom 10.09.2025
Manchmal genügt ein vertrauter Duft, ein altes Lied oder ein vergilbtes Foto, um uns in vergangene Zeiten zurückzuversetzen. Nostalgie ist dieses besondere Gefühl, das Erinnerungen wachruft und zugleich eine leise Sehnsucht nach dem Vergangenen weckt. Sie lässt uns Momente aus der Kindheit, Begegnungen mit geliebten Menschen oder unbeschwerte Tage noch einmal erleben – zumindest in Gedanken. Bildquelle: ORF
