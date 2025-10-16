Barbara Karlich - Talk um 4: Große Ziele, kleine SchritteJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 316: Barbara Karlich - Talk um 4: Große Ziele, kleine Schritte
53 Min.Folge vom 16.10.2025
Große Ziele wirken oft einschüchternd, doch sie werden greifbar, wenn man sie in kleine Etappen unterteilt. Jeder noch so kleine Fortschritt bringt uns näher ans Ziel und schenkt Motivation für den nächsten Schritt. So wächst mit jedem Tag nicht nur das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sondern auch die Freude am Weg selbst. Denn am Ende sind es die kleinen Schritte, die große Träume Wirklichkeit werden lassen. Bildquelle: ORF
