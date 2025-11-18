Barbara Karlich - Talk um 4: Internet statt Arztbesuch?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4: Internet statt Arztbesuch?
Wenn es um die Gesundheit geht, vertrauen immer mehr Menschen digitalen Ratgebern oder Diagnose-Tools. Es ist auch praktisch, den Blutdruck per Handy zu messen oder sich online medizinisch beraten zu lassen – bequem von zuhause aus, ohne lange Wartezeiten oder Ansteckungsrisiko. Darüber hinaus bietet das Internet eine Fülle an Informationen rund um Gesundheit und Krankheit – von Symptombeschreibungen über Behandlungstipps bis hin zu Erfahrungsberichten anderer Betroffener. Das Internet kann dabei durchaus eine Ergänzung zur medizinischen Versorgung sein – als erste Orientierung, zur Vorbereitung auf den Arztbesuch oder zur Nachsorge. Es ersetzt jedoch nicht die professionelle Diagnose und Behandlung durch eine Ärztin oder einen Arzt.
