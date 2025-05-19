Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 251vom 19.05.2025
53 Min.Folge vom 19.05.2025

Nackt sein ist für viele Menschen ein Lebensgefühl, das nicht nur im Sommer begeistert. FKK steht für Freiheit, Natürlichkeit und ein unvergleichliches Körpergefühl. Wer sich von Kleidung befreit, lässt auch Alltagsstress und Konventionen hinter sich. Die Haut spürt Sonne, Wind und Wasser intensiver, das Selbstbewusstsein wächst, und die Gemeinschaft unter Gleichgesinnten verbindet. Bildquelle: ORF

