Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Wie der Vater, so der Partner?

ORF2Staffel 1Folge 257vom 27.05.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Wie der Vater, so der Partner?

Barbara Karlich - Talk um 4: Wie der Vater, so der Partner?Jetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 257: Barbara Karlich - Talk um 4: Wie der Vater, so der Partner?

53 Min.Folge vom 27.05.2025

Die Kindheit hinterlässt oft tiefgreifende Spuren, die sich später in der Partnerwahl widerspiegeln. Viele Frauen erkennen in ihren Partnern verblüffende Ähnlichkeiten zu ihren Vätern – sei es im Aussehen, in Gestik, Mimik oder Verhaltensmustern. Doch treffen Frauen ihre Wahl bewusst oder unbewusst nach diesem vertrauten Vorbild?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen