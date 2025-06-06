Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 264vom 06.06.2025
Mit Leidenschaft, Kreativität und Durchhaltevermögen beweisen junge Talente ihr Können. Sie haben frische Ideen, neue Perspektiven und den Mut, ihre Träume zu verwirklichen. Die Jugend von heute setzt neue Impulse und zeigt eindrucksvoll, dass kreative Ideen und unerschütterlicher Ehrgeiz der Schlüssel zum Erfolg sind.

