Barbara Karlich - Talk um 4: Verliebt, getrennt, befreundet?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 265: Barbara Karlich - Talk um 4: Verliebt, getrennt, befreundet?
52 Min.Folge vom 09.06.2025
Wenn aus Liebe Freundschaft werden soll, beginnt oft ein emotionaler Balanceakt. Nach einer Trennung stehen viele Paare vor der Frage: Können wir Freunde bleiben - oder sollten wir lieber getrennte Wege gehen? Zwischen alten Gefühlen, neuen Grenzen und der Suche nach einem ehrlichen Miteinander ist vieles möglich, aber nichts garantiert. Wie gelingt der Sprung von der Partnerschaft zur Freundschaft?
