Barbara Karlich - Talk um 4: Sport ist mein LebenselexierJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 267: Barbara Karlich - Talk um 4: Sport ist mein Lebenselexier
53 Min.Folge vom 11.06.2025
Körperliche Aktivität stärkt nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern auch das Selbstvertrauen und die mentale Gesundheit. Wer regelmäßig Sport treibt, spürt, wie Stress und Sorgen in den Hintergrund rücken und der Alltag an Farbe gewinnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0