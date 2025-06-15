Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe ist für alle da und kennt keine Grenzen. Die Regenbogenflagge ist längst zum Symbol für Gleichberechtigung und Respekt geworden. Ob homosexuell, bisexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich oder nichtbinär - Regenbogenpaare und Regenbogenfamilien zeigen, wie unterschiedlich und bunt das Familienleben heute sein kann. Sie gründen Familien, ziehen gemeinsam Kinder groß oder leben als Paar offen ihre Liebe - und fordern dabei gleiche Rechte und gesellschaftliche Anerkennung ein.

