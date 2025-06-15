Barbara Karlich - Talk um 4: Regenbogenpaare: Liebe für alleJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 268: Barbara Karlich - Talk um 4: Regenbogenpaare: Liebe für alle
53 Min.
Folge vom 15.06.2025
Liebe ist für alle da und kennt keine Grenzen. Die Regenbogenflagge ist längst zum Symbol für Gleichberechtigung und Respekt geworden. Ob homosexuell, bisexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich oder nichtbinär - Regenbogenpaare und Regenbogenfamilien zeigen, wie unterschiedlich und bunt das Familienleben heute sein kann. Sie gründen Familien, ziehen gemeinsam Kinder groß oder leben als Paar offen ihre Liebe - und fordern dabei gleiche Rechte und gesellschaftliche Anerkennung ein.
