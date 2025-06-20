Barbara Karlich - Talk um 4: Generation beziehungsunfähigJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 271: Barbara Karlich - Talk um 4: Generation beziehungsunfähig
52 Min.Folge vom 20.06.2025
Die Fähigkeit junger Menschen, sich langfristig zu binden, wird oft in Frage gestellt. Während viele nach Selbstverwirklichung und Freiheit streben, haben andere auch Bindungsängste oder zu hohe Erwartungen. Nicht zuletzt führt der Wunsch nach Flexibilität zu unverbindlichen Beziehungsmodellen.
