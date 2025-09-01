Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Wir schenken Kindern ein neues Zuhause

ORF2Staffel 1Folge 283vom 01.09.2025
53 Min.Folge vom 01.09.2025

Pflege- und Adoptiveltern bieten Halt, Geborgenheit und ermöglichen Kindern die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft. Pflegeeltern zu sein bedeutet, Kindern in einer schwierigen Lebensphase Liebe und Stabilität zu schenken - ohne zu wissen, wie lange diese Zeit dauern wird. Es ist eine emotionale Herausforderung, die Balance zwischen Fürsorge und loslassen zu finden. Es erfordert Geduld, Empathie und die Bereitschaft, sich mit dem Herzen voll und ganz einzubringen. Bildquelle: ORF

