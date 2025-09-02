Barbara Karlich - Talk um 4: Wir sind die Generation GoldJetzt kostenlos streamen
Folge 284: Barbara Karlich - Talk um 4: Wir sind die Generation Gold
53 Min.Folge vom 02.09.2025
Mitten im Leben und alles andere als leise: Immer mehr Menschen jenseits der 60 genießen ihre Freiheit, entdecken neue Leidenschaften und bleiben neugierig auf das, was kommt. Aktiv, unternehmungslustig und voller Energie gestalten sie ihren Alltag - sei es beim Reisen, Tanzen, Sport oder im Ehrenamt.
