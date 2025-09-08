Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4: Schweinehund ade: Fit statt faul!

Staffel 1Folge 287vom 08.09.2025
53 Min.Folge vom 08.09.2025

Der innere Schweinehund kennt viele Tricks - er flüstert Ausreden ins Ohr und macht es uns schwer, den ersten Schritt zu mehr Bewegung zu wagen. Doch wer sich einmal überwunden hat, merkt schnell: Aktiv sein macht nicht nur fitter, sondern auch glücklicher. Ob ein Spaziergang an der frischen Luft oder das Training im Fitnessstudio - schon kleine Veränderungen im Alltag bringen Schwung und neue Energie. Wer sich bewegt, stärkt den Körper, reduziert Stress und steigert das Wohlbefinden. Bildquelle: ORF

