53 Min.Folge vom 08.09.2025
Das erste Treffen zweier Menschen ist oft mit Unsicherheit verbunden. Jeder Blick, jedes Wort kann Bedeutung gewinnen, während beide versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen, ohne sich zu sehr zu öffnen. In diesem Spannungsfeld entscheidet sich, ob aus dem Kennenlernen mehr werden kann, oder ob es bei einem einmaligen Rendezvous bleibt.
