Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Das erste Rendezvous: Zwischen Anziehung und Zurückhaltung

ORF2Staffel 1Folge 288vom 08.09.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Das erste Rendezvous: Zwischen Anziehung und Zurückhaltung

Barbara Karlich - Talk um 4: Das erste Rendezvous: Zwischen Anziehung und ZurückhaltungJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 288: Barbara Karlich - Talk um 4: Das erste Rendezvous: Zwischen Anziehung und Zurückhaltung

53 Min.Folge vom 08.09.2025

Das erste Treffen zweier Menschen ist oft mit Unsicherheit verbunden. Jeder Blick, jedes Wort kann Bedeutung gewinnen, während beide versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen, ohne sich zu sehr zu öffnen. In diesem Spannungsfeld entscheidet sich, ob aus dem Kennenlernen mehr werden kann, oder ob es bei einem einmaligen Rendezvous bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen