Barbara Karlich - Talk um 4: Gesundheit: Eine Frage des Geschlechts?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 293: Barbara Karlich - Talk um 4: Gesundheit: Eine Frage des Geschlechts?
53 Min.Folge vom 15.09.2025
Ob Herzinfarkt, Depressionen oder die Wirkung von Medikamenten - das Geschlecht beeinflusst, wie Krankheiten entstehen, verlaufen und behandelt werden. Frauen leben zwar im Durchschnitt länger als Männer, sind mit zunehmendem Alter aber oft weniger gesund. Unterschiede zeigen sich nicht nur in der Lebenserwartung, sondern auch beim Risiko für bestimmte Erkrankungen, in der Wahrnehmung von Symptomen und im Umgang mit Prävention und Therapie. Auch die Forschung steht vor der Herausforderung, geschlechtsspezifische Besonderheiten stärker zu berücksichtigen, um Diagnostik und Behandlung individuell anzupassen.
