Barbara Karlich - Talk um 4: Flirtfieber: Mit Charme und Witz zum Erfolg
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 295: Barbara Karlich - Talk um 4: Flirtfieber: Mit Charme und Witz zum Erfolg
52 Min.Folge vom 17.09.2025
Flirten ist ein Zusammenspiel aus Charme, Selbstbewusstsein und dem richtigen Schuss Humor. Wer sich traut, offen und mit einem Augenzwinkern auf andere zuzugehen, entdeckt, wie aufregend und leicht das Spiel mit den Sympathien sein kann.
