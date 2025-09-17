Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Flirtfieber: Mit Charme und Witz zum Erfolg

ORF2Staffel 1Folge 295vom 17.09.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Flirtfieber: Mit Charme und Witz zum Erfolg

Barbara Karlich - Talk um 4: Flirtfieber: Mit Charme und Witz zum ErfolgJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 295: Barbara Karlich - Talk um 4: Flirtfieber: Mit Charme und Witz zum Erfolg

52 Min.Folge vom 17.09.2025

Flirten ist ein Zusammenspiel aus Charme, Selbstbewusstsein und dem richtigen Schuss Humor. Wer sich traut, offen und mit einem Augenzwinkern auf andere zuzugehen, entdeckt, wie aufregend und leicht das Spiel mit den Sympathien sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen