Folge 296: Barbara Karlich - Talk um 4: Verwitwet - Auf zu neuen Abenteuern!
53 Min.Folge vom 19.09.2025
Viele entdecken nach dem Verlust eines geliebten Menschen neue Seiten an sich, knüpfen Kontakte, wagen Reisen oder entdecken neue Hobbys. Verwitwet zu sein heißt nicht, auf das Leben zu verzichten - sondern es mit Neugier und Lebensfreude wiederzuentdecken. Denn nach der Zeit der Trauer kann auch ein Neuanfang warten.
