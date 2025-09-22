Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Kraftquelle Bewegung

ORF2Staffel 1Folge 297vom 22.09.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Kraftquelle Bewegung

Barbara Karlich - Talk um 4: Kraftquelle BewegungJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 297: Barbara Karlich - Talk um 4: Kraftquelle Bewegung

53 Min.Folge vom 22.09.2025

Bewegung ist der Schlüssel zu einem gesunden, erfüllten Leben. Wer rastet, der rostet – das gilt für Körper und Geist gleichermaßen. Schon kleine Aktivitäten im Alltag – ein Spaziergang, ein paar Dehnübungen oder das Fahrrad statt des Autos – machen einen spürbaren Unterschied. Bewegung regt die Durchblutung an, stärkt das Immunsystem und sorgt dafür, dass wir uns jünger und vitaler fühlen. Bilder

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen