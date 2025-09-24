Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Mythen und Legenden: Mein Leben im Schloss

ORF2Staffel 1Folge 300vom 24.09.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Mythen und Legenden: Mein Leben im Schloss

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 300: Barbara Karlich - Talk um 4: Mythen und Legenden: Mein Leben im Schloss

53 Min.Folge vom 24.09.2025

Mächtige Mauern, verwinkelte Türme und prunkvolle Säle - Schlösser und Burgen erzählen von einer Zeit, in der Schutz, Macht und Repräsentation eng miteinander verbunden waren. Während Burgen im Mittelalter als Wehrbauten errichtet wurden, um ihre Bewohner vor Feinden zu schützen, entstanden Schlösser später als prachtvolle Wohnsitze des Adels. Das Leben in alten Gemäuern ist bis heute geprägt von einer besonderen Atmosphäre - zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit.

