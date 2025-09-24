Barbara Karlich - Talk um 4: Mythen und Legenden: Mein Leben im SchlossJetzt kostenlos streamen
Folge 300: Barbara Karlich - Talk um 4: Mythen und Legenden: Mein Leben im Schloss
53 Min.Folge vom 24.09.2025
Mächtige Mauern, verwinkelte Türme und prunkvolle Säle - Schlösser und Burgen erzählen von einer Zeit, in der Schutz, Macht und Repräsentation eng miteinander verbunden waren. Während Burgen im Mittelalter als Wehrbauten errichtet wurden, um ihre Bewohner vor Feinden zu schützen, entstanden Schlösser später als prachtvolle Wohnsitze des Adels. Das Leben in alten Gemäuern ist bis heute geprägt von einer besonderen Atmosphäre - zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit.
