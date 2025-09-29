Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 302vom 29.09.2025
Viele Menschen sehnen sich danach, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Abnehmen bedeutet dabei oft mehr, als nur eine Zahl auf der Waage zu verändern. Es ist der Wunsch nach mehr Wohlbefinden, Gesundheit und neuer Energie im Alltag. Statt radikaler Diäten stehen heute langfristige Veränderungen im Mittelpunkt: bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein achtsamer Umgang mit sich selbst.

