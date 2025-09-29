Barbara Karlich - Talk um 4: Mein Weg zur WunschfigurJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 302: Barbara Karlich - Talk um 4: Mein Weg zur Wunschfigur
53 Min.Folge vom 29.09.2025
Viele Menschen sehnen sich danach, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Abnehmen bedeutet dabei oft mehr, als nur eine Zahl auf der Waage zu verändern. Es ist der Wunsch nach mehr Wohlbefinden, Gesundheit und neuer Energie im Alltag. Statt radikaler Diäten stehen heute langfristige Veränderungen im Mittelpunkt: bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein achtsamer Umgang mit sich selbst.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0