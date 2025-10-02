Barbara Karlich - Talk um 4: Von Maus bis Mops - Geschichten aus der tierärztlichen PraxisJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 306: Barbara Karlich - Talk um 4: Von Maus bis Mops - Geschichten aus der tierärztlichen Praxis
53 Min.Folge vom 02.10.2025
Tierärztinnen und Tierärzte erleben hautnah, wie vielfältig das Zusammenleben von Mensch und Tier ist. Sie helfen bei gebrochenen Flügeln, rätselhaften Symptomen oder der Geburt eines Wurfes. Dabei sind Fingerspitzengefühl, Fachwissen und oft auch ein gutes Gespür für die Sorgen der Besitzerinnen und Besitzer gefragt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0