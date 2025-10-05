Barbara Karlich - Talk um 4: Routenplaner zum GlückJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 307: Barbara Karlich - Talk um 4: Routenplaner zum Glück
53 Min.Folge vom 05.10.2025
Glück beginnt oft im Alltag. Wer auf sich achtet, Beziehungen pflegt und kleine Freuden bewusst wahrnimmt, legt den Grundstein für ein zufriedenes Leben. Es sind nicht große Ereignisse, sondern die Summe kleiner, achtsamer Momente, die Wohlbefinden entstehen lassen - unabhängig davon, was das Leben bereithält. Bildquelle: ORF
