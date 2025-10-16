Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Große Ziele, kleine Schritte

ORF2Staffel 1Folge 316vom 16.10.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Große Ziele, kleine Schritte

Barbara Karlich - Talk um 4: Große Ziele, kleine SchritteJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 316: Barbara Karlich - Talk um 4: Große Ziele, kleine Schritte

53 Min.Folge vom 16.10.2025

Große Ziele wirken oft einschüchternd, doch sie werden greifbar, wenn man sie in kleine Etappen unterteilt. Jeder noch so kleine Fortschritt bringt uns näher ans Ziel und schenkt Motivation für den nächsten Schritt. So wächst mit jedem Tag nicht nur das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sondern auch die Freude am Weg selbst. Denn am Ende sind es die kleinen Schritte, die große Träume Wirklichkeit werden lassen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen