Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Lebensmitte: Neue Wege, neue Chancen

ORF2Staffel 1Folge 317vom 19.10.2025
52 Min.Folge vom 19.10.2025

Wenn sich in den Wechseljahren Körper und Gefühle verändern, sind viele Frauen verunsichert. Die Lebensmitte fordert dazu heraus, alte Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Prioritäten zu setzen. Aus Herausforderungen werden Chancen - und aus einer Phase des Umbruchs ein kraftvoller Neuanfang.

