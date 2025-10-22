Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie der VersöhnungJetzt kostenlos streamen
Folge 320: Barbara Karlich - Talk um 4: Die Magie der Versöhnung
52 Min.Folge vom 22.10.2025
Streit, Missverständnisse oder verletzte Gefühle – Konflikte gehören zum menschlichen Miteinander dazu. Wer bereit ist, aufeinander zuzugehen, zeigt Größe und eröffnet die Chance auf einen Neuanfang. Versöhnung schafft Raum für Verständnis und neue Perspektiven, selbst wenn nicht alle Differenzen ausgeräumt werden können. Bildquelle: ORF
