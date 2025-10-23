Barbara Karlich - Talk um 4: Hofgeschichten: Mein Leben am BauernhofJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 321: Barbara Karlich - Talk um 4: Hofgeschichten: Mein Leben am Bauernhof
52 Min.Folge vom 23.10.2025
Frische Ideen, und die Liebe zum Landleben – immer mehr junge Landwirtinnen und Landwirte wagen neue Wege auf dem Bauernhof. Zwischen alten Ställen und modernen Maschinen werden innovative Konzepte getestet, nachhaltige Landwirtschaft gelebt und Traditionen mit frischem Wind kombiniert. Bildquelle: ORF
