ORF2Staffel 1Folge 322vom 26.10.2025
Strahlende Haut, weniger Falten und eine bessere Zellgesundheit: Die Versprechen moderner Nahrungsergänzungsmittel klingen nur allzu verlockend. Kollagen und Spermidin gelten als Hoffnungsträger im Kampf gegen die Zeichen der Zeit. Ein echter "Jungbrunnen" aus der Kapsel bleibt aber bislang ein Versprechen mit Fragezeichen. Wer jung bleiben will, sollte auf eine abwechslungsreiche Ernährung, Bewegung und einen bewussten Lebensstil setzen.

