Folge 323: Barbara Karlich - Talk um 4: Singleleben: Die Kunst der Unabhängigkeit
53 Min.Folge vom 27.10.2025
Allein zu sein heißt nicht, einsam zu sein. Wer das Leben als Single genießt, entdeckt neue Seiten an sich, trifft Entscheidungen aus eigener Überzeugung und gestaltet den Alltag nach den eigenen Vorstellungen. Es ist die Freiheit, spontan zu reisen, neue Hobbys auszuprobieren und Freundschaften zu pflegen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
